Der designierte Präsidentschaftskandidat der US-Demokraten, Biden, hat den Vorwurf zurückgewiesen, er habe eine frühere Mitarbeiterin sexuell belästigt.

Den von ihr behaupteten Übergriff habe es nie gegeben, sagte Biden in einem Interview mit dem Fernsehsender MSNBC. Die Vorwürfe seien nicht wahr. Die Frau wirft Biden vor, sie vor 27 Jahren im US-Kongress unsittlich berührt zu haben. Biden war bereits mehrfach wegen angeblichen Fehlverhaltens gegenüber Frauen kritisiert worden. Die Anschuldigungen der früheren Mitarbeiterin sind aber die bislang schwersten.



Biden äußerte sich damit erstmals persönlich zu den Vorwürfen. Er soll im Sommer offiziell als Kandidat der Demokraten nominiert werden und Präsident Trump dann bei der Präsidentschaftswahl am 3. November herausfordern. Auch gegen Trump hatten in der Vergangenheit zahlreiche Frauen den Vorwurf sexueller Übergriffe bis hin zur Vergewaltigung erhoben. Der Präsident hat aber alle Vorwürfe bestritten.