Bei der zweiten Fernsehdebatte der demokratischen US-Präsidentschaftsbewerber hat sich der frühere Vizepräsident Biden gegen heftige Attacken seiner Konkurrenten zur Wehr setzen müssen.

Die kalifornische Senatorin Harris griff Biden erneut wegen seiner Pläne zur Gesundheitsversorgung an und erklärte, Millionen Amerikaner blieben so unversorgt. Der New Yorker Bürgermeister de Blasio thematisierte die Massenabschiebungen illegal eingewanderter Migranten, die Biden als Vizepräsident unter Präsident Obama mitverantwortet hatte. Insgesamt präsentierten sich an zwei Abenden 20 Bewerber, die im November 2020 für die Demokratische Partei Präsident Trump herausfordern wollen.