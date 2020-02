Der demokratische US-Präsidentschaftsbewerber Bloomberg hat auf die Kritik seiner parteiinternen Konkurrentinnen und Konkurrenten wegen mutmaßlich sexistischer Äußerungen reagiert.

Er bot in einer Twitter-Nachrichten an, Vertraulichkeitsvereinbarungen seines Medienkonzerns mit drei Frauen aufzuheben. Diese hatten sich in den Abmachungen verpflichtet, in der Öffentlichkeit nicht über bestimmte Äußerungen Bloombergs zu reden. Der Milliardär kündigte zudem an, es werde in seinem Unternehmen solche Vereinbarungen künftig nicht mehr geben. Bloomberg sagte, er sei zu der Erkenntnis gekommen, dass solche Abmachungen in seinem Unternehmen eine Kultur des Schweigens und für die Mitarbeiterinnen eine Atmosphäre der Unsicherheit sowie der mangelnden Unterstützung schafften.



Bei seiner ersten TV-Diskussion am vergangenen Mittwoch war Bloomberg von den anderen Bewerberinnen und Bewerbern wegen sexistischer Äußerungen hart angegangen worden. Die Senatorin Warren hatte ihn aufgefordert, die Frauen von den Vertraulichkeitsvereinbarungen zu entbinden. Das hatte er da noch abgelehnt.