Die US-Demokraten verschieben die Kür ihres Kandidaten für die Präsidentschaftswahl gegen Amtsinhaber Trump.

Der Termin des Wahlparteitags wurde wegen der Corona-Krise um einen Monat nach hinten auf Mitte August verschoben. Die Sicherheit der Delegierten und der Menschen in Milwaukee stehe an erster Stelle, teilte die Partei mit. Im Rennen um die Nominierung sind noch der frühere Vizepräsident Biden und Senator Sanders. Bislang liegt Biden in Führung. Wegen der Pandemie ist jedoch der Vorwahlprozess zum Erliegen gekommen. Mehrere Bundesstaaten haben ihre Abstimmungen auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. - Die US-Präsidentschaftswahl ist für Anfang November angesetzt.