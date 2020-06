Die US-Demokraten haben einen Gesetzentwurf gegen Polizeigewalt vorgestellt. Die Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Pelosi, sagte im Kongress, vorgesehen sei unter anderem eine einfachere Strafverfolgung bei polizeilichem Fehlverhalten. Ihren Angaben zufolge sollen Polizisten mit Körperkameras ausgestattet werden.

Pelosi forderte auch, etwa Würgegriffe bei Festnahmen zu verbieten. Sie sagte, Polizeigewalt spiegele ein tief verwurzeltes System der Rassenungerechtigkeit in Amerika wider.

Kniefall für George Floyd

Zuvor hatten sich etwa 20 Abgeordnete der Demokraten zu Ehren von George Floyd und anderen schwarzen Opfern von Polizeigewalt niedergekniet. Die Politikerinnen und Politiker verharrten 8 Minuten und 46 Sekunden in Stille.



So lange hatte ein Polizist dem Afroamerikaner George Floyd sein Knie in den Nacken gedrückt. Wenig später starb der 46-Jährige. Sein Tod löste landesweite Proteste gegen Polizeigewalt und Rassismus aus.