Weniger als drei Monate vor den US-Kongresswahlen ist offenbar ein Hackerangriff auf die Demokratische Partei verhindert worden.

Der Versuch sei von einer Computer-Sicherheitsfirma entdeckt worden, sagten Vertreter der Partei in verschiedenen Medien. Ziel der Hacker war es demnach, an Benutzernamen und Passwörter einer Wähler-Datenbank zu kommen. Das ist ihnen den Angaben zufolge aber nicht gelungen. Die Angreifer erstellten eine gleich aussehende Log-In-Webseite, die Nutzer dazu hätte verleiten sollen, ihre Daten einzugeben. Diese Methode wird "Phishing" genannt.



Das Demokratische Nationalkomitee war vor zwei Jahren gehackt worden, mutmaßlich von Russland, was die Regierung in Moskau aber bestreitet. Damals waren E-Mails der Kandidatin Clinton kopiert worden, durch deren Veröffentlichung sie während des Wahlkampfs in Bedrängnis kam.