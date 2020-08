Beim Parteitag der US-Demokraten ist die kalifornische Senatorin Harris als Vizepräsidentschaftskandidatin nominiert worden. Die 55-jährige Politikerin tritt damit an der Seite des ehemaligen Vizepräsidenten Biden bei der Wahl im November gegen den Amtsinhaber Trump an.

Der ehemalige US-Präsident Obama griff den republikanischen Amtsinhaber Trump scharf an. Trump habe das Amt nie ernst genommen und sei eine Gefahr für die US-Demokratie, erklärte Obama. Auch die frühere Außenministerin Clinton bescheingte Trump in ihrer Ansprache eine schlechte Amtsführung und rief zur Wahl von Biden auf. Trump selbst wies die Kritik auf einer Pressekonferenz im Weißen Haus zurück. Er sei nur Präsident geworden, weil Obama selbst versagt habe. Dieser habe keinen guten Job gemacht, erklärte Trump.



Zum Abschluss des Parteitags hält Biden heute seine Nominierungsrede. Wegen der Coronapandemie findet der Parteitag der US-Demokraten per Videokonferenz statt.