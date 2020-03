Der frühere US-Vizepräsident Joe Biden hat die Vorwahlen der Demokraten in South Carolina gewonnen. Es war sein erster Sieg. Die Vorwahlen in den US-Bundesstaaten sind ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Präsidentschaftskandidatur.

Biden erreichte nach Auszählung fast aller Stimmen ein Ergebnis von knapp 50 Prozent. Er kommentierte vor seinen Anhängern, Experten und Medien hätten seine Kandidatur vor einigen Tagen für tot erklärt. Sie sei aber sehr lebendig. Biden hatte bei den ersten drei Vorwahlen schwach abgeschnitten.

Noch sieben Bewerberinnen und Bewerber im Rennen

Zweiter wurde Senator Sanders, der auf knapp 20 Prozent der Stimmen kam. Platz Drei erreichte der Milliardär Steyer, der allerdings anschließend aus dem Rennen ausstieg. Er sehe keinen Weg mehr, wie er seine Bewerbung erfolgreich gestalten könne, sagte er. Damit sind nun neben Biden und Sanders noch fünf Bewerber im Rennen: Der frühere New Yorker Bürgermeister Bloomberg, der Ex-Bürgermeister von South Bend (Indiana), Buttigieg, die Senatorin Amy Klobuchar, die Senatorin Warren und die Kongressabgeordnete Gabbard.

Am Dienstag ist "Super Tuesday"

Laut CNN hat Sanders nach den ersten vier Vorwahlen 51 Delegierte für den Nominierungsparteitag, Biden kommt auf 41 und Buttigieg auf 26. Um zu gewinnen, sind 1.991 Delegierte erforderlich. Am Dienstag ist der sogenannte "Super Tuesday", bei dem in 14 Bundesstaaten gewählt wird, darunter auch die bevölkerungsreichen Staaten Kalifornien und Texas. Insgesamt wird dann über ein Drittel aller 3.979 Delegierten für den Nominierungsparteitag der Demokraten im Juli in Milwaukee entschieden. Am Dienstag stellt sich erstmals auch der frühere New Yorker Bürgermeister Bloomberg zur Wahl.



Der Sieger der Vorwahlen der Demokraten tritt bei der Präsidentschaftswahl gegen Amtsinhaber Trump von den Republikanern an. Trump selbst hat keine ernstzunehmende parteiinterne Konkurrenz. Die Republikaner haben daher ihre Vorwahlen in South Carolina und in mehreren anderen Bundesstaaten gestrichen.

Favorit der Afroamerikaner

Unser USA-Korrespondent hatte kurz vor der Vorwahl in South Carolina berichtet, dass Biden als Favorit der Afroamerikaner gilt. Aber: "Joe Biden sieht sich nicht nur in Konkurrenz zu den Mitbewerbern im moderaten Lager der Demokraten, zu Pete Buttigieg und Amy Klobuchar. Sie fischen alle im selben Teich der politischen Mitte und nehmen sich gegenseitig Stimmen weg. Biden muss auch versuchen, sich gegenüber Bernie Sanders durchzusetzen, der sich als linker Kandidat des Anti-Establishments in den bisherigen Vorwahlen an die Spitze gesetzt hat und Tausende von Anhängern mobilisiert."