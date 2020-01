Im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der US-Demokraten hat sich ein weiterer Bewerber zurückgezogen.

Der texanische Politiker Castro erklärte, er sei stolz auf alles, was er mit seinen Unterstützern erreicht habe. Er werde auch weiterhin für ein Amerika kämpfen, in dem jeder zähle. In Umfragen lag Castro deutlich hinter aussichtsreicheren Bewerbern wie dem ehemaligen Vizepräsidenten Biden oder den Senatoren Sanders und Warren zurück. Im parteiinternen Rennen der US-Demokraten verbleiben 14 Kandidatinnen und Kandidaten.



Castro war der einzige Bewerber mit lateinamerikanischen Wurzeln. Unter dem ehemaligen Präsidenten Obama war er Minister für Wohnungsbau.