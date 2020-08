Beim Parteitag der US-Demokraten wird heute die kalifornische Senatorin Harris als Vizepräsidentschaftskandidatin nominiert. Die 55-Jährige will im November mit dem gestern nominierten Präsidentschaftskandidaten Biden gegen Amtsinhaber Trump antreten. Harris, die jamaikanische und indische Wurzeln hat, wäre die erste schwarze Vizepräsidentin der USA.

Heute, im Laufe der Nacht, spricht auch der frühere Präsident Obama auf dem Parteitag, an dessen Seite Biden acht Jahre lang Vizepräsident war. In vorab veröffentlichten Auszügen von Obamas Rede heißt es, Präsident Trump habe das Amt nie ernst genommen und sei eine Gefahr für die US-Demokratie. Er sei nicht in den Job hineingewachsen, weil er es nicht könne. Die Folgen dieses Versagens seien schwerwiegend. Trump wies die Kritik auf einer Pressekonferenz im Weißen Haus zurück. Er sei nur Präsident geworden, weil Obama selbst versagt habe. Dieser habe keinen guten Job gemacht, erklärte Trump.



Morgen, zum Abschluss des Parteitags der Demokraten, hält Biden seine Nominierungsrede. Wegen der Coronapandemie findet das Treffen per Videokonferenz und Streaming statt.