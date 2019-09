Die US-Demokraten haben erste Schritte für ein mögliches Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Trump eingeleitet.

Die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Pelosi, kündigte in Washington eine offizielle Untersuchung an. Sie erklärte, niemand stehe über dem Gesetz. Trump habe mit seinem Handeln den Amtseid, die nationale Sicherheit und die Integrität der amerikanischen Wahlen verraten. Hintergrund ist das Tefonat Trumps mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj, in dem er belastende Informationen über den Sohn des demokratischen Präsidentschaftsbewerbers Biden gefordert haben soll, um diese Angaben im Wahlkampf zu verwenden - im Gegenzug für Hilfsgelder an die Ukraine. Vertreter der Demokraten sehen darin einen möglichen Amtsmissbrauch und eine versuchte Beeinflussung der Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr. Der US-Präsident sprach von einer "Hexenjagd". Zugleich erklärte er, die Demokraten würden sich mit dem angestrebten Impeachment-Verfahren selbst am meisten schaden und die nächsten Wahlen verlieren.