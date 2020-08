In den USA hat der Parteitag der oppositionellen Demokraten begonnen, auf dem Präsidentschaftskandidat Biden offiziell nominiert werden soll. Die frühere First Lady Michelle Obama macht sich für Biden stark.

Der viertägige Konvent findet wegen der Coronavirus-Pandemie vor allem online und per Video-Konferenz statt. Zum Auftakt rief der Bruder des bei einem Polizeieinsatz getöteten Afroamerikaners George Floyd dazu auf, im Kampf gegen Rassismus nicht nachzulassen.



Die frühere First Lady Michelle Obama hob in einer Rede die Qualifikation des ehemaligen Vizepräsidenten Biden hervor. Dieser sei ein "zutiefst anständiger Mann", sagte Frau Obama in einer Videoansprache, die in Teilen vorab veröffentlicht wurde. Der frühere Vizepräsident wisse, was nötig sei, um die Coronavirus-Pandemie zu überwinden und die Wirtschaft des Landes zu retten, sagte Obama.



US-Präsident Trump attackierte seinen Herausforderer bei einem Wahlkampfauftritt in Minnesota. Biden sei eine Marionette linker Extremisten, die die amerikanische Freiheit durch Faschismus ersetzen wollten, sagte Trump. - Die Präsidentschaftswahl findet am 3. November statt.