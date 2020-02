Im US-Bundesstaat Nevada hat eine weitere Vorwahl der Demokraten begonnen.

In Versammlungen, den sogenannten "Caucuses", bestimmen die Menschen, wen sie für den besten Präsidentschaftskandidaten der Partei halten. In Umfragen lag zuletzt der linksorientierte Senator Sanders vorne - gefolgt von dem früheren Vizepräsidenten Biden und dem Ex-Bürgermeister der Stadt South Bend, Buttigieg. Die ersten beiden Vorwahlen in Iowa und New Hampshire hatten Sanders und Buttigieg für sich entscheiden können. Biden, der lange als Favorit galt, hatte dort lediglich den vierten und fünften Platz erreicht. Nicht absehbar ist, wann die Ergebnisse aus Nevada vorliegen werden.



In einer Woche steht die nächste Vorwahl in South Carolina an. Am 3. März folgt der sogenannte "Super Tuesday", an dem Vorwahlen in 14 Bundesstaaten gleichzeitig stattfinden. Der Prozess zu Findung des Herausforderers oder der Herausforderin von Präsident Trump zieht sich bis in den Juni hin.