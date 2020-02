Der demokratische US-Präsidentschaftsbeweber und ehemalige New Yorker Bürgermeister Bloomberg ist bei seiner ersten Teilnahme an einer TV-Debatte von den Konkurrenten scharf angegriffen worden.

Die Bewerberinnen Warren und Klobuchar sowie die Bewerber Sanders und Buttigieg warfen ihm in Las Vegas unter anderem vor, die Präsidentschaft mit hohen Wahlkampfausgaben kaufen zu wollen. Warren bezichtigte ihn zudem, in der Vergangenheit sexistische Aussagen gemacht zu haben. Bloomberg wies die Vorwürfe zurück. Er habe sein Geld nicht geerbt, sondern selbst verdient, sagte er. Nun gebe er es aus, um den schlimmsten US-Präsidenten aller Zeiten loszuwerden.



Die Debatte fand vor der Vorwahl der Demokraten am Samstag im Bundesstaat Nevada statt. Bloomberg steigt aber erst am sogenannten "Super Tuesday" Anfang März in die Wahlen ein. Dann finden Abstimmungen in besonders vielen Bundesstaaten statt. Bei den bisherigen Vorwahlen in Iowa und New Hampshire lagen Sanders und Buttigieg vorne.