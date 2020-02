Nach der mit Pannen behafteten Präsidentschafts-Vorwahl bei den US-Demokraten im Bundesstaat Iowa ist dort die Anzahl der Delegierten für die Kandidaten bekanntgegeben worden.

Wie die Partei in des Moines mitteilte, werden für den Vorwahl-Sieger Buttigieg 14 Delegierte zum Nominierungsparteitag im Sommer entsandt, und für den zweiplatzierten Kandidaten Sanders 12. Auf die Senatorin Warren kommen 8, auf den ehemaligen Vizepräsidenten Biden 6 Delegierte.



Eine technische Panne bei der Übermittlung der Ergebnisse per App hatte vor einer Woche in Iowa zu Chaos und Verzögerungen geführt. Die nächste Vorwahl findet am Dienstag im Bundesstaat New Hampshire statt.