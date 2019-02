US-Demokratinnen in Weiß Ausdruck einer „Widerständigkeit“

Ein Aufbegehren gegen die "patriarchalisch dumme Männlichkeit", die mit Donald Trumps Amtsantritt wieder Einzug in die US-Politik gehalten habe: So deutet die Kulturwissenschaftlerin Barbara Vinken das kollektive Erscheinen der US-Demokratinnen in weißer Kleidung zu Trumps Rede zur Lage der Nation.

Barbara Vinken im Gespräch mit Michael Köhler

