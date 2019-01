Mehrere tausend Menschen haben sich in den USA am diesjährigen Marsch für Frauenrechte beteiligt.

Der sogenannte "Women's March", der bereits zum dritten Mal stattfand, richtete sich gegen die Politik von Präsident Trump und dessen frauenfeindliche Äußerungen. In Washington versammelten sich rund 20.000 Teilnehmerinnen nahe dem Weißen Haus, weitere Protestmärsche gab es unter anderem in New York und Los Angeles. - Insgesamt nahm die Zahl der Teilnehmer in den letzten Jahren jedoch ab. Im ersten Jahr der Präsidentschaft Trumps waren noch drei Millionen Menschen beim "Women's March" auf die Straße gegangen.