US-Präsident Trump hat eine schärfere Bestrafung für die Beschädigung von Denkmälern auf den Weg gebracht.

Eine entsprechende Verordnung unterzeichnete er gestern Abend. Auf Twitter erklärte er, damit solle - Zitat - die jüngste kriminelle Gewalt bekämpft werden. Im Zuge der Anti-Rassismus-Proteste waren in den vergangenen Wochen in den USA immer wieder Denkmäler von historischen Figuren attackiert worden, die mit dem Erbe von Sklaverei und rassistischer Diskriminierung in Verbindung stehen.