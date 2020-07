Eine Expertin der Vereinten Nationen bewertet die Tötung des iranischen Generals Soleimani und neun weiteren Personen durch einen US-Luftangriff als rechtswidrig.

Die Tat stelle einen Verstoß gegen das Völkerrecht dar, heißt es im Bericht der UNO-Sonderberichterstatterin für willkürliche Exekutionen und Schnell-Hinrichtungen ohne Gerichtsverfahren, Callamard. Für die Vereinigten Staaten habe keine tatsächliche und unmittelbare Bedrohung durch Soleimani bestanden. Zudem sei die Attacke die erste bekannt gewordene, die eine Nation auf dem Gebiet eines Drittlandes durchgeführt und mit dem Recht auf Selbstverteidigung begründet habe. Callamard will ihre Ergebnisse am Donnerstag dem UNO-Menschenrechtsrat vorlegen. Die USA hatten Soleimani Anfang Januar mit einem Drohnenangriff in der irakischen Hauptstadt Bagdad getötet.



Der General war für Irans Militär-Strategie sowie Einsätze in Syrien und im Irak verantwortlich. Zudem baute er im Nahen Osten ein Netzwerk pro-iranischer Milizen auf.