Für die Serie vereitelter Paketbombenanschläge in den USA ist nach Einschätzung der New Yorker Polizei ein und derselbe Täter verantwortlich.

Bei den Sprengsätzen, die an Ex-Präsident Obama und die frühere Präsidentschaftskandidatin Clinton adressiert waren, handele es sich um ähnlich gebaute, einfache Rohrbomben. Gleiches gelte für die Sendungen an den Milliardär Soros und den Fernsehsender CNN. Das verdächtige Päckchen an den Gouverneur von New York, Cuomo, enthielt nach jüngsten Erkenntnissen keine Bombe. Ein Polizeisprecher sagte, es gebe keinen Zusammenhang mit den anderen Fällen.



US-Präsident Trump verurteilte die Taten. Solche feigen Anschlagsversuche könnten nicht toleriert werden, sagte er in Washington. Für politische Gewalt sei in den Vereinigten Staaten kein Platz.



Nach dem Fund eines verdächtigen Pakets war zunächst das Time Warner Center in New York, in dem unter anderem der US-Fernsehsender CNN seinen Sitz hat, geräumt worden. Den Angaben nach wurde in dem Paket unter anderem auch ein Umschlag mit weißem Pulver gefunden. CNN twitterte ein Foto, auf dem dies zu sehen ist. Der amerikanische Secret Service hatte zuvor zwei verdächtige Pakete an den früheren US-Präsidenten Barack Obama und die ehemalige Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton abgefangen. Nach Angaben von Ermittlern hat auch die ehemalige Vorsitzende der Demokraten, Wasserman Schultz, ein verdächtiges Paket erhalten.



Gestern war ein Sprengsatz am Anwesen des Milliardärs Soros in New York gefunden worden.