In den USA sind mehrere Paketbombenanschläge auf Politiker und Unterstützer der demokratischen Partei vereitelt worden. Unter den Adressaten waren unter anderem Ex-Präsident Obama und die frühere Präsidentschaftskandidatin Clinton. Die Ermittler gehen vom selben Täter aus.

Beide Pakete waren bei Routine-Kontrollen in New York und Washington aufgefallen, bevor sie ausgeliefert wurden. Auch an den Fernsehsender CNN wurde ein verdächtiges Päckchen verschickt. Das Büro des Senders im Time Warner Building in New York wurde aus Sicherheitsgründen geräumt. Nach Angaben der New Yorker Polizei handelte es sich bei den Sendungen um ähnlich gebaute, einfache Rohrbomben. Man gehe davon aus, dass sie von ein und demselben Täter stammten.



US-Präsident Trump verurteilte die Taten. Solche feigen Anschlagsversuche könnten nicht toleriert werden, sagte er in Washington. Jegliche Form der politischen Gewalt habe in den Vereinigten Staaten keinen Platz.



Am Dienstag war ein Sprengsatz am Anwesen des Milliardärs Soros in New York gefunden worden.