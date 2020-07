Im Skandal um den verstorbenen Sexualstraftäter Epstein hat die US-Polizei dessen frühere Vertraute Ghislaine Maxwell festgenommen.

Das FBI bestätigte, dass die Frau in Gewahrsam genommen wurde. Sie wird beschuldigt, Minderjährige zu sexuellen Handlungen verleitet zu haben. Auch nach dem Tod Epsteins laufen die Ermittlungen weiter. Dabei geht es um mögliche Komplizen des Sexualstraftäters. Der Investmentbanker soll jahrelang minderjährige Mädchen und junge Frauen missbraucht und zur Prostitution angestiftet haben. Epstein war 2008 wegen sexuellen Missbrauchs Minderjähriger zu 13 Monaten Gefängnis verurteilt worden und wurde seitdem als Sexualverbrecher geführt. Er tötete sich im Sommer 2019 selbst, als er in New York im Gefängnis auf einen Prozess wegen Sexhandels wartete.