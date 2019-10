Die US-Schauspielerin und Sängerin Diahann Carroll, die in Deutschland vor allem durch die Fernseh-Serie "Der Denver-Clan" bekannt wurde, ist tot.

Nach Angaben ihres Sprechers starb sie im Alter von 84 Jahren in Los Angeles. Carroll war eine der afroamerikanischen Pionierinnen im US-Fernsehen. 1935 wurde sie in der New Yorker Bronx geboren und begann zunächst eine Karriere als Sängerin. In den 50er Jahren drehte sie ihre ersten Hollywood-Filme. International berühmt wurde Caroll dann durch die Serie "Denver-Clan", in der sie ab der vierten Staffel im Jahr 1983 die Nachtclubbesitzern Dominique Devereaux verkörperte.