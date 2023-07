Die amerikanische Finanzministerin Yellen (IMAGO / Kyodo News / IMAGO)

Yellen will mit chinesischen Regierungsvertretern unter anderem über die Lage der Weltwirtschaft, den Klimawandel und die Schuldenlast ärmerer Länder sprechen. Es ist der zweite Besuch eines Regierungsmitglieds aus den Vereinigten Staaten in China innerhalb weniger Wochen. Mitte Juni war Außenminister Blinken in dem Land zu Gast. Die Beziehungen zwischen Washington und Peking sind angespannt. Streitthemen sind vor allem Handels- und Menschenrechtsfragen sowie Chinas Umgang mit Taiwan.

Einen für Montag geplanten Besuch des EU-Außenbeauftragten Borrell hatte Peking gestern abgesagt. Nach Angaben der EU wurde keine Begründung genannt.

