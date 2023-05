Die US-amerikanische Finanzministerin Janet Yellen (picture alliance / abaca / Gripas Yuri)

In einem Brief an den Vorsitzenden des Repräsentantenhauses, McCarthy, schrieb sie, nach Schätzungen auf Basis der aktuellen Daten könne die Schuldenobergrenze am 1. Juni erreicht werden. Sie liegt derzeit bei rund 31,4 Billionen US-Dollar.

In den USA legt der Kongress die Obergrenze fest. Die oppositionellen Republikaner wollen einer Anhebung dieser Grenze nicht zustimmen. Sie verlangen von Präsident Biden, Staatsausgaben zu kürzen - unter anderem beim Klimaschutz. Biden hatte daraufhin wörtlich erklärt, er werde sich nicht von den Republikanern "erpressen lassen".

Diese Nachricht wurde am 02.05.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.