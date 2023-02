Erdbebenkatastrophe in Syrien (Ghaith Alsayed/AP/dpa)

Dazu sei eine Sondergenehmigung erteilt worden, gab Vize-Finanzminister Adeyemo bekannt. Die gegen das syrische Regime bestehenden Sanktionen dürften den Hilfsbemühungen nicht im Weg stehen. Die Genehmigung gilt für sechs Monate. Die USA wollen Nothilfen im Umfang von 85 Millionen Dollar bereitstellen.

Die Weltbank hat der Türkei nach den verheerenden Erdbeben Unterstützung in Höhe von rund 1,8 Milliarden Dollar in Aussicht gestellt. Damit sollen Hilfs- und Wiederaufbaumaßnahmen vorangetrieben werden, wie in Washington mitgeteilt wurde.

