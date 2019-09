Die US-Regierung will ihren Kurs in der Flüchtlingspolitik verschärfen.

Ein Sprecher des Weißen Hauses kündigte in Washington an, dass im kommenden Geschäftsjahr ab Oktober nur noch 18.000 Menschen in den USA Zuflucht suchen dürften. Dies wäre die niedrigste Zahl anerkannter Flüchtlinge in der jüngeren Geschichte der Vereinigten Staaten. Bereits in diesem Jahr hatte die US-Regierung unter Präsident Trump die Zahl auf 30.000 gesenkt. Das waren rund 70 Prozent weniger als noch unter Trumps Vorgänger Obama in den USA Zuflucht und Schutz gewährt bekamen.



Die US-Regierung will sich künftig auf die Aufnahme von zwei Flüchtlingsgruppen konzentrieren: Menschen, die wegen ihres Glaubens verfolgt werden, und Iraker, die dem US-Militär in dem Land geholfen haben und dadurch in Gefahr geraten sind. Aus Honduras, Guatemala und El Salvador hingegen sollen maximal 1500 Flüchtlinge aufgenommen werden. US-Präsident Trump hatte bereits im Wahlkampf 2016 angekündigt, die Grenze zu Mexiko abzuriegeln, um Flüchtlinge aus südlich gelegenen Ländern aufzuhalten. Um den Bau einer Grenzmauer finanzieren zu können, hatte Trump den Nationalen Notstand verhängt.



Menschenrechtsorganisationen kritisieren den Schritt, die Flüchtlingszahlen weiter zu reduzieren. Der Präsident von Refugees International, Schwartz, sagte nach Bekanntwerden der Pläne, damit gebe die US-Regierung die weltweite Führungsrolle der Vereinigten Staaten bei der Umsiedlung schutzbedürftiger Menschen auf.