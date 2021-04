Die US-Flugaufsicht hat internationale Luftfahrtbehörden davon in Kenntnis gesetzt, dass es noch immer keine Lösung für Boeings Problem mit der Elektrik des Modells 737 Max gibt.

Die Verantwortlichen arbeiteten weiter mit dem Luftfahrtunternehmen daran, die Mängel voll zu identifizieren und zu beheben, teilte die Behörde in Washington mit. Betroffen seien insgesamt 106 Maschinen, hieß es. Boeing habe die Behörde am 7. April erstmals über die ursächlichen Produktionsmängel informiert.



Die 737 Max ist Boeings meistverkauftes Modell und ein wichtiger Gewinnbringer für den Airbus-Rivalen. Die Baureihe war nach zwei Abstürzen mit 346 Toten rund 20 Monate mit Flugverboten belegt und erst im November wieder in den USA zum Betrieb zugelassen worden. Als Grund für die Unglücke galt eine defekte Steuerungssoftware. Die aktuellen Probleme stünden nicht im Zusammenhang damit, erklärte Boeing.

