Der New Yorker Journalismusforscher Jay Rosen hat bei den deutschen Journalisten Probleme im Umgang mit Rechtspopulisten beobachtet.

Parteien wie die AfD würden mittlerweile offen gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und andere Medien wie Zeitungen agitieren und für deren Abschaffung plädieren, sagte Rosen im Deutschlandfunk. Deutsche Journalisten seien aus diesem Grund sehr unsicher, wie sie mit der AfD umgehen sollten. Einerseits wolle man der Partei nicht zu viel Raum geben, andererseits sitze sie im Deutschen Bundestag - und könne daher nicht ignoriert werden.



Rosen bezeichnete den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland als solide und kraftvolle Institution. Allerdings sieht der Wissenschaftler die Gefahr, dass er in den kommenden Jahren an Kraft verlieren könne. Erstaunt und erschreckt habe ihn, dass CSU-Chef Seehofers Angriff auf die Presse bei den deutschen Journalisten kaum auf Resonanz gestoßen sei. Seehofer hatte im Kontext seines Asylstreits mit Kanzlerin Merkel den Medien vorgeworfen, in Bezug auf ihn Fake-News zu verbreiten. Der CSU-Chef kündigte an, daher selbst seine Botschaften auf Twitter zu veröffentlichen. Seehofer hat laut Rosen damit nichts anderes geäußert, als dass deutsche Journalisten Geschichten erfinden. Das sei eine krasse Behauptung.



Rosen hat drei Monate lang in Berlin mit einem Stipendium der Robert-Bosch-Stiftung das Selbstverständnis der deutschen Journalisten erforscht.