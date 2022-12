Energie-Gewinnung

Die am Lawrence Livermore National Laboratory in Kalifornien erzielten Ergebnisse sollen heute offiziell vorgestellt werden. Die Forschenden nutzten für ihre Experimente die weltstärkste Laseranlage, um winzige Wasserstofftropfen in ein Millionen Grad heißes Plasma zu wandeln. Dabei erhitzen viele Laserstrahlen das Innere eines wenige Millimeter großen Behälters. Schon vor knapp einem Jahr waren Fortschritte bei der Kernfusion an dem Institut verkündet worden. Dabei sei die Zündung des Plasmas erreicht worden, berichtete ein Team Anfang des Jahres in der Fachzeitschrift "Nature" . Dies führt letztlich dazu, dass die Fusionsreaktion sich selbst erhält. Im Kernfusionsreaktor liegt der Brennstoff in Form von Plasma vor. Dieser Aggregatzustand entsteht, wenn man ein Gas extrem erhitzt.