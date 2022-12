Forscher schaffen Durchbruch bei der Kernfusion. (Damien Jemison/Lawrence Livermore National Laboratory/AP/dpa)

Die Ergebnisse wurden von einem Forscherteam am Lawrence Livermore National Laboratory in Kalifornien erzielt. Sie bedeuten den Angaben zufolge einen Meilenstein auf dem Weg zur Erschließung einer neuen Energiequelle. In der Zukunft könnte mithilfe der Kernfusion womöglich klimaneutral und sicher Strom in enormen Mengen erzeugt werden.

Das Team nutzte die dort installierte weltweit stärkste Laseranlage, um winzige Mengen von schwerem und überschwerem Wasserstoff (Deuterium und Tritium) in Millionen Grad heißes Plasma zu wandeln. Dabei erhitzten knapp 200 Laser das Innere eines wenige Millimeter großen Behälters.

Weiterhin eine negative Energiebilanz - aber besser verstandene Grundlagen

Mit zwei Megajoule Laserenergie wurden drei Megajoule Fusionsenergie gewonnen. Damit wäre erstmals mehr Energie im Plasma erzeugt worden, als durch den Laser eingetragen wurde. Allerdings waren nach Mitteilung des Forschungszentrums rund 300 Megajoule Energie nötig, um die Laser zu versorgen. Laut Berechnungen gäbe es einen Weg zu genügend Energieertrag durch größere Laser, aber davon sei man im Moment noch sehr weit entfernt, so eine Sprecherin.

Hoffnungen auf eine saubere Energie durch Kernfusion

Sowohl Kernkraft als auch Kernfusion gewinnen Energie aus den Bindungskräften von Atomkernen. Bei der Kernkraft werden jedoch große Atome gespalten, es entsteht unter anderem radioaktiver Abfall und es können Unfälle passieren. Bei der Kernfusion hingegen werden kleine Atomkerne zu größeren verschmolzen. Die Technologie gilt allgemein als sicher. Diese Form der Energiegewinnung ähnelt den Vorgängen in Sternen wie der Sonne.

Diese Nachricht wurde am 13.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.