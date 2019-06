Die Kapitänin der US-Fußballnationalmannschaft, Megan Rapinoe, zieht einen Besuch im Repräsentantenhaus einem Empfang im Weißen Haus vor.

Sie nahm eine Einladung der demokratischen Abgeordneten Ocasio-Cortez an. Rapinoe hatte vor einigen Tagen den Ärger von Präsident Trump auf sich gezogen, als sie ankündigte, im Falle eines Siegs bei der Weltmeisterschaft in Frankreich einen Empfang im Weißen Haus zu boykottieren. Daraufhin twitterte Trump, sie solle nicht respektlos gegenüber dem Land, dem Weißen Haus oder der amerikanischen Flagge sein, zumal so viel für sie und ihre Mannschaft getan worden sei. Rapinoe ist eine bekannte Aktivistin gegen Rassismus und Homophobie. Bei der WM schoss sie ihre Mannschaft am Freitag mit zwei Toren gegen Gastgeber Frankreich ins Halbfinale.