Die Fußballnationalspielerinnen der USA haben die Aussagen ihres Verbandspräsidenten, nach denen sie besser als die männlichen Spieler bezahlt werden, infrage gestellt.

Molly Levinson, eine Sprecherin des Frauen-Nationalteams, nannte Cordeiros Brief "eine List". Er sei ein "trauriger Versuch, die überwältigende Flut der Unterstützung zu unterdrücken". Die verwendeten Zahlen seien falsch. Sie drohte mit einer neuerlichen gerichtlichen Auseinandersetzung.



Der Fußballverband der USA hat dem Nationalteam der Frauen nach eigenen Angaben in den vergangenen Jahren mehr Geld gezahlt als ihren männlichen Kollegen. So steht es in einem Brief, den Verbandspräsident Carlos Cordeiro veröffentlicht hat. Er schreibt, die Frauen-Nationalmannschaft habe zwischen 2010 und 2018 insgesamt 34 Millionen Dollar an Gehalt und Boni erhalten, die Männer gut 26 Millionen. Im Frühjahr hatten 28 Nationalspielerinnen den Verband wegen Diskriminierung verklagt und kritisiert, sie würden im Vergleich zu den Männern schlechter bezahlt. Beide Seiten hatten sich außergerichtlich auf eine Beilegung der Klage geeinigt.