Der Iran und Russland mischen sich nach Angaben des amerikanischen Geheimdienstkoordinators, Ratcliffe, in die US-Wahl ein.

Sie verbreiteten Falschinformationen und hätten illegal einige persönliche Daten registrierter Wähler erbeutet, sagte Ratcliffe in einer Pressekonferenz in Washington. Absicht sei es, die Abstimmung zu beeinflusssen. Die Daten könnten missbraucht werden, um Wähler falsch zu informieren und Verwirrung zu stiften. Zugleich versicherte Ratcliffe den US-Bürgern, dass die Integrität der Wahl am 3. November nicht gefährdet sei. Der Chef der Bundespolizei FBI, Wray, erklärte, die Vereinigten Staaten würden keine Einmischung aus dem Ausland in die Abstimmung oder jegliche kriminellen Aktivitäten tolerieren.

Diese Nachricht wurde am 22.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.