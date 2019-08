Die US-amerikanischen Geheimdienste werden künftig von einem neuen Koordinator betreut.

US-Präsident Trump teilte per Twitter mit, der derzeitige Direktor des Terrorabwehrzentrums, Maguire, übernehme das Amt ab Mitte August geschäftsführend. Maguire soll den bisherigen Amtsinhaber Coats ablösen.



Der Direktor der nationalen Nachrichtendienste hat die Aufgabe, die verschiedenen Geheimdienste der USA zu koordinieren. Coats war zweieinhalb Jahre auf dem Posten, geriet in dieser Zeit allerdings immer wieder mit Trump aneinander. Anfang des Jahres erklärte er beispielsweise, dass der Iran seinen Erkenntnissen zufolge momentan nicht an Atomwaffen arbeite. Trump widersprach und unterstellte den Geheimdiensten Ahnungslosigkeit.