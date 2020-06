Das Enthüllungsbuch des früheren Sicherheitsberaters von US-Präsident Trump, Bolton, kann veröffentlicht werden.

Ein Bundesgericht in Washington lehnte den Antrag auf eine einstweilige Verfügung ab. Die Regierung habe nicht nachgewiesen, dass eine solche Verfügung notwendig sei, um irreparablen Schaden zu verhindern. Die Trump-Regierung hatte versucht, das Buch mit juristischen Mitteln zu stoppen und dies damit begründet, dass es streng geheimes Material enthalte. Bei einer Veröffentlichung würde die nationale Sicherheit der USA gefährdet.



Bolton, den Trump im vergangenen Jahr entlassen hatte, erhebt in dem Buch schwere Vorwürfe gegen den Präsidenten. In einem vorab im "Wall Street Journal" veröffentlichten Kapitel heißt es, Trump denke bei jeder Entscheidung an seine Wiederwahl. Er habe sogar den chinesischen Präsidenten Xi gebeten, mehr Agrarprodukte aus den USA zu kaufen, um damit seinen Wahlkampf zu befördern.