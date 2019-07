US-Präsident Trump darf für den geplanten Bau der Mauer zu Mexiko auch weiterhin nicht auf Gelder des Verteidigungsministeriums zurückgreifen.

Dies entschied ein Berufungsgericht in San Francisco. Damit steht Trumps zentrales Wahlkampfversprechen von 2016 weiter in Frage. Der Kongress verweigert dem Präsidenten bislang das Geld für den Mauerbau. Trump hatte deshalb im Februar eine Notstandserklärung verabschiedet. Sie soll es ihm ermöglichen, 6,7 Milliarden Dollar an Bundesmitteln für Militärinfrastruktur und andere Projekte für den Mauerbau einzusetzen. Kritiker werfen Trump vor, den Kongress mit der Notstandserklärung verfassungswidrig zu umgehen. Dieser Auffassung schloss sich nun das Berufungsgericht an.