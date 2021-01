Ein US-Gericht hat die von Präsident Trump verhängten Sanktionen gegen den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag gestoppt.

Die zuständige Bundesrichterin in New York habe angeordnet, die Strafmaßnahmen gegen Mitarbeiter des Gerichts vorläufig nicht umzusetzen, teilte die Menschenrechtsorganisation Open Society Justice Initiative mit. US-Außenminister Pompeo hatte im September Einreisesperren und Wirtschaftssanktionen gegen Chefanklägerin Bensouda und einen ihrer Mitarbeiter verhängt, nachdem Trump entsprechende Maßnahmen autorisiert hatte. Hintergrund sind Ermittlungen des Strafgerichtshofs im Afghanistan-Krieg und Befürchtungen der Regierung in Washington, US-Soldaten könnten in Den Haag angeklagt werden.

Diese Nachricht wurde am 05.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.