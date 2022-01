Das Weiße Haus in Washington (picture-alliance/Fotostand)

Ein amerikanischer Regierungsvertreter sagte vor Journalisten, es könne über eine beiderseitige Begrenzung militärischer Übungen in der Region gesprochen werden. Auch eine wechselseitige Beschränkung der Stationierung von Raketen sei möglich.

Sollte Russland aber militärisch in der Ukraine intervenieren, müsse das Land mit harten Wirtschaftssanktionen rechnen, hieß es vonseiten der US-Regierung weiter. Russland könnte im Falle eines Einmarschs in die Ukraine auf die Stufe jener Länder gestellt werden, die mit den schärfsten Exportkontrollen belegt seien. Dazu gehören Kuba, der Iran, Nordkorea und Syrien.

Am Montag wollen Spitzenvertreter der USA und Russlands in Genf Beratungen über die Ukraine-Krise aufnehmen. Der Westen befürchtet, dass Russland eine Invasion in der Ukraine vorbereitet. Moskau hingegen äußert sich besorgt über eine mögliche Ost-Erweiterung der Nato.

Diese Nachricht wurde am 09.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.