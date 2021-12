Symbolbild zur Isolation nach einer Corona-Infektion (imago images/Addictive Stock/Sergio Victor Vega)

Grund seien wissenschaftliche Erkenntnisse, dass die meisten Ansteckungen im frühen Krankheitsverlauf stattfänden, teilte die CDC mit. Dies geschehe in der Regel in den ein bis zwei Tagen vor dem Auftreten von Symptomen sowie in den zwei bis drei Tagen danach. Voraussetzung für die verkürzte Frist ist demnach, dass die Betroffenen keine Symptome mehr aufweisen und an den weiteren fünf Tagen in der Nähe anderer eine Maske tragen. In den USA wurde seit Längerem wegen der Ausbreitung der Omikron-Variante und des sprunghaften Anstiegs der Infektionszahlen über eine Frist-Verkürzung diskutiert, etwa weil Beschäftigte im Gesundheitssystem oder in Unternehmen zu lange ausfallen könnten.

Unter Isolation versteht die CDC die Zeit nach einer bestätigten Infektion. Als Quarantäne hingegen bezeichnet sie Beschränkungen für Menschen, die Kontakt mit Infizierten hatten.

Diese Nachricht wurde am 28.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.