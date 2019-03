Ein Gericht in den USA hat in einem Prozess um ein glyphosathaltiges Unkrautvernichtungsmittel gegen den Chemiekonzern Bayer entschieden.

Die Jury in San Francisco urteilte, dass das Mittel "Roundup" der Bayer-Tochter Monsanto zur Krebserkrankung eines Klägers erheblich beigetragen hat. Der Mann hatte das Mittel 25 Jahre lang eingesetzt.



Damit kann der Prozess in die zweite Phase eintreten, in der es auch um Schadenersatzansprüche geht. Das Verfahren dürfte Einfluss auf weitere Fälle im Zusammenhang mit Glyphosat haben.