Der Chemiekonzern Bayer hat in den USA vor Gericht einen weiteren Rückschlag wegen seines glyphosathaltigen Unkrautvernichtungsmittels erlitten.

Ein Geschworenengericht in San Francisco urteilte, dass das Mittel "Roundup" der Bayer-Tochter Monsanto zur Krebserkrankung eines Klägers erheblich beigetragen hat. Der Mann hatte das Mittel 25 Jahre lang eingesetzt.



Damit kann der Prozess in die zweite Phase eintreten, in der es auch um Schadenersatzansprüche geht. Außerdem wird verhandelt, ob Monsanto über Risiken hinweggetäuscht hat. Der Prozess dürfte Einfluss auf weitere Fälle im Zusammenhang mit Glyphosat haben, von denen es mehrere Hundert gibt.



Bayer weist die Vorwürfe zurück, das Unkrautvernichtungsmittel verursache Krebs. Das Unternehmen beruft sich dabei auf wissenschaftliche Studien.