Im US-Bundesstaat New Jersey ist Gouverneur Murphy von der Demokratischen Partei im Amt bestätigt worden.

Laut übereinstimmenden Hochrechnungen setzte sich der 64-Jährige bei der Abstimmung knapp gegen seinen republikanischen Herausforderer Ciattarelli durch. Murphy profitierte Umfragen zufolge davon, dass ihm die Wähler ein hohes Maß an Kompetenz bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie zuschreiben. Im Vorfeld war ihm ein deutlicher Sieg vorausgesagt worden. Daher wird der knappe Ausgang als Dämpfer für die Demokraten von Präsident Biden gewertet. Die Gouverneurswahlen gelten als Stimmungstest für die Zwischenwahlen zum Kongress in einem Jahr.



In Virginia, wo das Ergebnis einen Tag früher feststand, hatte gestern der Demokrat McAuliffe gegen seinen republikanischen Mitbewerber Youngkin verloren. Bidens Regierung hatte zuletzt Zustimmung eingebüßt. Seine Reformagenda war - auch wegen parteiinterner Konflikte - ins Stocken geraten.

Diese Nachricht wurde am 04.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.