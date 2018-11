Nach dem Einsatz von Tränengas gegen mittelamerikanische Migranten an der US-Grenze hat Mexiko eine Untersuchung des Vorfalls gefordert.

Das mexikanische Außenministerium erklärte, die Menschenrechte und die Sicherheit der Migranten müssten jederzeit geschützt werden. US-Präsident Trump verteidigte das harte Vorgehen. Frühere US-Regierungen hätten die Grenzen anderer Länder verteidigt, aber nicht die eigenen. Das sei nun anders.



Am Grenzübergang in Tijuana hatten am Sonntag hunderte Migranten versucht, die Grenze zu überwinden. In Tijuana warten tausende Menschen aus Mittelamerika auf Asyl in den USA. Sie sind vor Armut und Kriminalität aus ihren Heimatländern geflüchtet.