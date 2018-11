Mexiko reagiert auf die Stürmung der Grenze zu den USA und setzt Sicherheitskräfte gegen hunderte Migranten ein.

Das mexikanische Innenministerium teilte mit, etwa 500 Migranten würden abtransportiert, weil sie versucht hätten, die US-Grenze "gewaltsam" und "illegal" zu überschreiten. Die mexikanischen Behörden hätten die Proteste am Grenzübertritt zwischen Tijuana und San Diego eingedämmt. Mexiko werde aber trotz der zunehmenden Spannungen keine Streitkräfte entsenden. US-Grenzschützer hatten zuvor Tränengas in die Menge geschossen.



Mehr als 7.000 Menschen, vorrangig aus Honduras, El Salvador und Guatemala, sind inzwischen am Grenzübergang angekommen und wollen weiterziehen in Richtung USA. Sie sind zur Zeit in einem mexikanischen Stadion untergebracht.