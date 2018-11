In der mexikanischen Grenzstadt Tijuana sind Migranten aus Mittelamerika in einen Hungerstreik getreten.

Die etwa 25 Frauen und Männer fordern ein schnelleres Asylverfahren zur Einreise in die USA, wie die örtliche Zeitung "Frontera" berichtet. Polizisten brachten unterdessen die ersten dreihundert Menschen in ein neues Flüchtlingslager am Rand der Stadt. Mehrere tausend Menschen halten sich zur Zeit ohne ausreichende Versorgung auf einem Sportplatz in Tijuana auf. Sie gehören zu dem Flüchtlingstreck, der im Oktober in Honduras aufgebrochen war.