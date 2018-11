Die mexikanische Regierung fordert von den USA Aufklärung über den Einsatz von Tränengas gegen Migranten an der gemeinsamen Grenze.

Das Außenministerium wies die US-Botschaft darauf hin, dass Mexiko die Menschenrechte und die Sicherheit von Migranten jederzeit schützen werde. Mehrere hundert Menschen aus Mittelamerika hatten am Sonntag versucht, auf US-amerikanisches Gebiet zu gelangen. US-Grenzschutzbeamte setzten Tränengas ein, auch Frauen und Kinder wurden getroffen.



Präsident Trump verteidigte das Vorgehen. Eltern seien mit ihren Kindern dorthin gelaufen, wo sich das Tränengas gebildet habe, sagte er auf einer Veranstaltung im Bundesstaat Mississippi. Die USA würden keine Angriffe auf Grenzschutzbeamte dulden.



In Tijuana warten tausende Migranten aus Mittelamerika auf Asyl in den USA. Sie sind vor Armut und Kriminalität aus ihren Heimatländern geflüchtet.