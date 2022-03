Logo des Chipherstellers Intel (Ralf Hirschberger/dpa)

In den beiden neuen Fabriken sollen laut Intel "modernste Halbleiter" hergestellt werden. Halbleiter werden für ganz unterschiedliche Produkte benötigt - zum Beispiel für Handys, Fernseher oder Autos. Viele Unternehmen, die diesen Markt bedienen, mussten aufgrund von Lieferengpässen in der Corona-Pandemie ihre Produktion drosseln.

Tausende neue Arbeitsplätze in Sachsen-Anhalt

Magdeburg bietet Intel zufolge "wichtige logistische Vorteile". Das Industriegebiet Eulenberg sei als Standort gut angebunden an Autobahnen und Flughäfen für wichtige Zulieferer und Kunden in ganz Europa. So könnten laut Intel dauerhaft etwa 3.000 neue Arbeitsplätze in Sachsen-Anhalt entstehen. Für den Standort in Magdeburg müssten allerdings einige Voraussetzungen erfüllt sein. Um den Bau der Fabriken zu realisieren, seien unter anderem Genehmigungen für Beihilfen der EU-Kommission und die Bewilligung der Förderung durch die deutschen Behörden nötig. Wenn es dafür grünes Licht gibt, sei der Produktionsstart im Jahr 2027 geplant. Der Baubeginn der zwei Fabriken ist bereits für das erste Halbjahr 2023 angesetzt.

Intel hatte Medienberichten zufolge ein Jahr lang nach Standorten in der EU gesucht. Dabei gab es mit der EU-Kommission und den nationalen Regierungen immer wieder Verhandlungen über Subventionen in Milliardenhöhe. Geplant ist nach Angaben des Unternehmens auch ein neues Forschungs- und Entwicklungszentrum in Frankreich. In Irland, Italien, Polen und Spanien will Intel seine Produktion ebenfalls weiter ausbauen. Insgesamt will Intel nach eigenen Angaben in den nächsten zehn Jahren bis zu 80 Milliarden Euro in der EU investieren.

EU-Ziel für Mikrochip-Produktion: 20 Prozent Weltmarktanteil bis 2030

Die Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten wollen bei der Mikrochip-Produktion bis 2030 einen Weltmarktanteil Europas von 20 Prozent erreichen. Aus einer gemeinsamen Erklärung geht hervor, dass sie sich damit hinter ein entsprechendes Ziel der EU-Kommission stellen. Die hatte im Februar einen sogenannten Chips Act vorgeschlagen. Dieser soll verhindern, dass Europa von anderen Regionen wie Asien oder den USA abgehängt wird. Die Produktion von Halbleitern in der EU soll demnach vervierfacht werden. Aktuell gibt es international einen Mangel an Mikrochips, der in Deutschland vor allem die Autoindustrie trifft.

Haseloff: "Ein Quantensprung für unser Land"

Ministerpräsident Haseloff (CDU) spricht mit Blick auf die Pläne von Intel von der "größten Investition in der Geschichte Sachsen-Anhalts." Ein solch riesiges Investment und viele tausend neue Arbeitsplätze seien "ein Quantensprung für unser Land".

Bundeswirtschaftsminister Habeck (Grüne) wertete die Entscheidung als wichtigen Impuls in schwierigen Zeiten. Der deutsche Standort habe sich im europaweiten Auswahlprozess von Intel durchgesetzt. Das zeige, dass Deutschland attraktiv sei für Innovationen und Investitionen. Ziel der Bundesregierung sei es, stabile Lieferketten und leistungsfähige Produktionsstrukturen für Halbleiterprodukte in Deutschland und Europa aufzubauen, erklärte Habeck.

Auch EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen begrüßte die Investitionspläne von Intel als einen ersten großen Erfolg. Damit werde Europa zu einem führenden Standort in der Halbleiterproduktion, sagte von der Leyen in einer Videobotschaft. Ziel sei es, bis 2030 ein Fünftel der weltweiten Mikrochip-Produktion in Europa anzusiedeln. Das sei im Vergleich zum aktuellen Stand eine Verdopplung.

