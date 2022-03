Dadurch solle die steigende Nachfrage nach modernen Halbleiterprodukten bedient werden, hieß es. Ministerpräsident Haseloff (CDU) sagte, es wird "die größte Investition in der Geschichte Sachsen-Anhalts". Er ergänzte: "Es wird ein Quantensprung für unser Land." Bundeswirtschaftsminister Habeck (Grüne) wertete die Entscheidung als wichtigen Impuls in schwierigen Zeiten. Das zeige, dass Deutschland ist attraktiv für Innovationen und Investitionen sei.

Insgesamt will Intel nach eigenen Angaben in den nächsten zehn Jahren bis zu 80 Milliarden Euro in der EU investieren. Die Nachrichtenagentur Reuters schreibt, Intel befinde sich mitten in der aktuellen Chipkrise auf einem nie dagewesenen Expansionskurs. Neben Magdeburg wolle der US-Konzern ein neues Forschungszentrum in Frankreich errichten sowie in Irland investieren, wo Intel das bisher einzige Europa-Werk betreibe. Investitionen gebe es auch in Italien, Polen und Spanien. Vor allem in Irland will Intel laut Gelsinger auch Aufträge von anderen Unternehmen bedienen und damit den größten globalen Auftragsfertigern TSMC und Samsung mehr Konkurrenz machen.