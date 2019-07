Im Handelsstreit mit den USA ist die Europäische Union nach den Worten von Bundeswirtschaftsminister Altmaier zu weitreichenden Zugeständnissen bereit.

Die Zölle auf Auto-Importe aus den USA etwa könnten auf Null gesenkt werden, sagte der CDU-Politiker der "Welt am Sonntag". Dann wäre auch der Vorwurf vom Tisch, dass amerikanische Autozölle niedriger seien als europäische. Außerdem schlug Altmaier vor, dass US-Exporteure viele Erzeugnisse nicht mehr nach europäischem Recht zertifizieren müssten.



Der Wirtschaftsminister hatte sich in der letzten Woche zu Gesprächen in den USA aufgehalten, um eine Lösung im Zollstreit zu finden. Die Regierung Trump hat bereits Strafzölle auf Stahl- und Aluminium-Importe verhängt und droht damit, auch auf europäische Autos 25 Prozent aufzuschlagen.